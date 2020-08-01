Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Aksu köyünde, bir asrı aşkın süredir yaşatılmaya çalışılan, komşu mahallelerin bir diğerine misafir olup ağırlandığı bayram geleneği, bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılamadı.

Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli
01.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:38

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Aksu köyünde, bir asrı aşkın süredir yaşatılmaya çalışılan, komşu mahallelerin bir diğerine misafir olup ağırlandığı bayram geleneği, bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılamadı.

Şıhlar, Hacıoğlu, Yukarı Aksu, Hatlar ve Güney mahallerinden oluşan toplam 448 haneli, 580 nüfuslu Aksu köyünde, Ramazan ve Kurban bayramlarında yüzyılı aşkın süredir belirlenen bir günde 4 mahalle komşu mahalleye misafir oluyor.

Özellikle yaz döneminde nüfusun 2 bine yaklaştığı köyde, bayram günleri komşu mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, bayramlıklarını giyerek gruplar halinde konuk olunacak mahalleye gidiyor ve burada evlerde en iyi şekilde hazırlanan sofralarda ağırlanıyor, sohbetler ediliyor ve Kur'an-ı Kerim'in okunuyor.

Kabir ziyaretinin de gerçekleştirildiği köyde vatandaşlar, bu ortamı yaşamak için bir günlüğüne de olsa İstanbul, Antalya gibi çeşitli kentlerin yanı sıra yurt dışından da gelerek geleneği sürdürmeye çalışıyor.

Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen geleneğin bu yıl ilk kez yapılamamasından dolayı hüzün yaşasa da salgının bir an önce son bulup geçmişte olduğu gibi bir arada geçirecekleri bayramların ümidini taşıyor.

"Bu bayramı buruk geçiriyoruz"

Aksu köyü muhtarı Mehmet Ergirdi, AA muhabirine, uzun yıllar önce çevre mahalle ve köylerden gelen vatandaşların bayram namazını Yukarı Aksu Mahallesi'nde bulunan tarihi camide kıldıklarını ve o tarihten bu yana bayramın ilk gününü bu mahallede bir arada karşıladıklarını söyledi.

Sonraki günler diğer mahallelere gidilerek konuk olunduğunu ve insanlar arasındaki birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun güçlendirildiğini belirten Ergirdi, "Antalya'da yaşayan oğlum bayram heyecanındaki bu ortamı yaşamak için bir günlüğüne geliyor. Hatta bunu yaşamak için birkaç günlüğüne Almanya'dan gelenler var. Bu bir dayanışma ortamı." diye konuştu.

Ergirdi, bir asrı aşkın süredir devam ettirdikleri geleneğe bu yıl salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını, bu durumun kendilerini üzse de uygulamak zorunda olduklarını dile getirdi.

Vatandaşların salgına karşı tedbirlere uymasının önemli olduğunu anlatan Ergirdi, "Burada vatandaşların bizden, kolluk kuvvetlerinden veya caydırıcı cezalardan korkmalarının bir anlamı yok. Bizler denetler, geçeriz ama öncelikle herkes kendini korumak zorunda. Biz vatandaşlarımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda çok duyarlıyız, vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergirdi, pandemi sürecinin tüm toplumu etkilediğini ancak yetkililerin hassasiyeti ve çalışmaları sayesinde daha büyük hadiselerle karşı karşıya kalınmadığını aktararak, "Bu bayramı buruk geçiriyoruz ama bu durum bizim sağlığımız açısından önemli. İnşallah bundan sonraki bayramları daha huzurlu, mutlu, birlik ve beraberlik içerisinde geçiririz." dedi.

"Salgın dolayısıyla birbirimizle bayramlaşıp kucaklaşamıyoruz"

Köy sakinlerinden İzzet Keleş de koronavirüs nedeniyle sevdiklerini ziyaret edemediklerini söyleyerek, "Salgın dolayısıyla birbirimizle bayramlaşıp kucaklaşamıyoruz ama bu şekilde olması daha iyi. Salgını yaysak daha mı iyi olacak? Yeter ki bu bela gitsin başımızdan. Sağlığı iyi olana her gün bayram." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ayşe Yaylacı ise önceki bayramlarda mahalle mahalle dolaşıp bir arada bayramı yaşadıklarını ancak bu yıl diğer bayramlardan farklı olarak birbirlerinden uzak durmak zorunda olduklarını ve bu durumun kendilerini üzdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı Sağlık
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu Güncel
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ümit Dündar Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın Nebahat Çehre
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Kavga Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Asırlık bayram geleneğine koronavirüs engeli - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 11:38:09. #1.15#
title