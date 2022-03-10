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Asırlık Batık Gemi Bulundu

DailyMotion.com - Güncel
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Kaşif Sir Ernest Shackleton'un batan Endurance adlı gemisi bulundu.

Kaşif Sir Ernest Shackleton'un batan Endurance adlı gemisi bulundu. 1915 yılında buz kütlesiyle çarpışan gemiden Shackleton mürettebatıyla birlikte sağ kurtulmuştu. Geminin bulunması için başlatılan arayış sonuç verdi. Uzmanlar batık geminin kalıntılarını Antarktika açıklarında 3 bin metre derinlikte buldu. Gemi, Antarktik Anlaşması'na göre Tarihi Alan ve Anıt olarak koruma altına alındı

DailyMotion.com / Güncel

Gemi, Güncel, Haberler

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