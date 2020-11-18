Asırlık bağlarda ayva hasadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asırlık bağlarda ayva hasadı

18.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:22

Asırlık bağlarda ayva hasadı Muş'taki asırlık bağlarda deneme amaçlı ekimi yapılan ayva fidanları ilk meyvelerini vermeye başladı.

Asırlık bağlarda ayva hasadı

MUŞ - Muş'taki asırlık bağlarda deneme amaçlı ekimi yapılan ayva fidanları ilk meyvelerini vermeye başladı.

Muş'taki bağlarda ayva hasadına başlandı. 7 yıl önce İzmir'in Ödemiş ilçesinden getirilen ayva fidanlarından ilk meyveler alınmaya başlandı. Doğal ve hormonsuz olarak bin bir zorlukla yetiştirilen ayvalar, ağaçlardan toplanarak tezgahlardaki yerini aldı. Ayva hasadı yapan bağcı Maşallah Karakaya, ayva fidanlarını Ödemiş'ten getirdiklerini ve ilk etapta toplam 50 fidan diktiklerini söyledi. Daha fazla ekim yapmak için yer hazırlığı yaptığını ifade eden Karakaya, "Muş'ta 'ayva yetişmez' diyorlardı. Halbuki çok güzel ayva yetişiyor. Muş'un mevsimi ayvaya uygun. 7-8 yıl önce bu fidanları getirdik. Son 1-2 yıldır ağaçlarımız tam verime girdi. Yılda 600-700 kilo arasında ağaçlardan ayva alıyoruz. Bağlarda en son toplanması gereken meyve ayvadır. Ayva soğuk havada biraz daha olgunlaşıyor. Birkaç gün içerisinde ayvaların tamamını toplayıp satacağız. Her bir ağaçtan 40-50 kilogram ayva topluyoruz. Ağaçlar her geçen yıl daha iyi verim veriyor. Muş'ta ayva ticaretini ilk biz yapmaya başladık. Diğer bağlarda da yeni yeni ticaretine başlandı. Denediler ve olumlu sonuç alınca onlarda daha fazla ekim yapmaya başlayacaktır" dedi.

Asırlık bağlarda ayva hasadı
Asırlık bağlarda ayva hasadı
Asırlık bağlarda ayva hasadı
Asırlık bağlarda ayva hasadı
Asırlık bağlarda ayva hasadı
Asırlık bağlarda ayva hasadı
Asırlık bağlarda ayva hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'ta ayva hasadı
Kahramanmaraş'ta ayva hasadı
Yaşları 100 ila 800 arasında değişen asırlık ağaçlarda kestane hasadı başladı
Yaşları 100 ila 800 arasında değişen asırlık ağaçlarda kestane hasadı başladı
Bilecik'te yılda 6 bin ton üretilen 'Deve Dişi Nar' hasadı başladı
Bilecik'te yılda 6 bin ton üretilen 'Deve Dişi Nar' hasadı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Vladimir Putin Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Berk Oktay Cem Yılmaz Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Mert Günok Ozan Tufan Deniz Türüç Caner Erkin Samet Aybaba
Tüm Haberler Kasım Bursa Kabine İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asırlık bağlarda ayva hasadı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 09:22:51. #1.14#
title