Asırlık annelere 'Cennet Anneleri' fidan sertifikası
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Asırlık annelere 'Cennet Anneleri' fidan sertifikası

Asırlık annelere 'Cennet Anneleri' fidan sertifikası Bursa'nın en yaşlı anneleri biri 107 diğeri 103 yaşında Tarım ve Orman Bakanlığı, 100 yaş üstünde Türkiye genelindeki 5 bin 529 vatandaşın anısına hayata geçirdiği Cennet Anneleri Hatıra Ormanı Projesi kapsamında Orhangazi'den de 100...

Asırlık annelere 'Cennet Anneleri' fidan sertifikası
13.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:31

Asırlık annelere 'Cennet Anneleri' fidan sertifikası

Bursa'nın en yaşlı anneleri biri 107 diğeri 103 yaşında

BURSA - Tarım ve Orman Bakanlığı, 100 yaş üstünde Türkiye genelindeki 5 bin 529 vatandaşın anısına hayata geçirdiği Cennet Anneleri Hatıra Ormanı Projesi kapsamında Orhangazi'den de 100 yaşının üstünde iki vatandaş için fidan dikildi. Dikilen fidanların sertifikaları ise Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz ve ilçe protokolü tarafından yaşlı vatandaşların evlerine giderek teslim etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona Virüs salgını ile birlikte Türkiye genelinde bir kampanya başlattı. Cennet Anneleri Hatıra Ormanı ismi ile hayata geçirilen proje Türkiye genelinde 5 bin 529 100 yaş üzeri vatandaşın ismine yapılan Cennet Anneleri Hatıra Ormanı projesinde binlerce fidan da toprakla buluştu. Sakarya'da belirlenen bir alanda düzenlenen fidan dikim töreni ile birlikte Türkiye genelindeki 5 bin 529 vatandaş için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Orhangazi'de 2 yaşlı var

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Cennet Anneleri Hatıra Ormanı projesinde Orhangazi'den de 100 yaşın üzerinde iki vatandaş yer aldı. Hatıra Ormanında Orhangazi'ye bağlı Sölöz Mahallesinde yaşayan ve eski meclisi üyesi Turgay Peker'in da anne annesi olan 107 yaşındaki Pembe Peker ile Orhangazi Merkezde Arapzade Mahallesinde yaşayan ancak yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren 103 yaşındaki Memnune Kara için de hatıra ormanına fidan dikildi. Cennet Anneleri Hatıra ormanında toprakla buluşan iki fidan için hazırlanan sertifikalar ise Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Orhangazi Orman İşletme Şefleri ve diğer protokol üyeleri tarafından evlerinde ziyaret edilerek kendilerine teslim edildi.

Asırlık annelere 'Cennet Anneleri' fidan sertifikası

Kaynak: İHA

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