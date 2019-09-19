Asırlık Anılar Kent Müzesinde hayat buldu

19.09.2019 16:39

Bugüne kadar 8 farklı isimle anılan ve en son Cumhuriyet İlkokulu ismini alan eğitim yuvasında 1940'lı yıllardan itibaren farklı dönemlerde mezun olmuş kişileri bir araya getiren sergi, renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle asırlık tarihi gün yüzüne çıkaran bir çalışmaya imza attı. İnegöl'ün en eski okullarından biri olan, günümüzde Cumhuriyet İlkokulu ismini taşıyan okulun, kuruluşu olan 1903 tarihinden bu yana mazisinin adeta yeniden canlandırıldığı bir sergi düzenlendi. İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda düzenlenen sergide, 1940'lı yıllardan itibaren bu okuldan mezun olmuş onlarca kişi yeniden bir araya geldi. Bugün 80'li yaşlardaki eski dostların buluştuğu sergi, renkli görüntülere sahne oldu.

ASIRLIK ARŞİVLERDEN TESPİTLER YAPILDI

Aylar öncesinden başlaya sergi hazırlıkları kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet İlkokulu idaresiyle birlikte hummalı bir hazırlık yapıldı. 1903 yılında eğitim öğretimin başladığı okul, zamanla; Şems'ül Mekatip, Hadika-i İrfan, Üçüncü Mektep, Saatli Mektep, İsmet Paşa ve Dündar İlkokulu gibi isimlerle anıldı. En son 1976 yılında yapılan isim değişikliği ile Cumhuriyet İlkokulu adını alan okulun tüm mezunları arşivlerden tek tek çıkarılarak hayatta olanlar tespit edildi. 1940'lı yıllardan itibaren hayatta olan 390 mezun ile irtibata geçildi. Okulun tarihini yansıtan 68 adet belge ve resim, özel tasarımlarla hazırlanarak serginin içeriği oluşturuldu. 390 eski mezun da sergiye davet edildi.

SİYAH ÖNLÜKLERLE KARA TAHTA ÖNÜNDE ESKİ GÜNLERE GERİ DÖNDÜLER

Serginin açılışı Çarşamba günü 14.30'da protokolün de yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sergi salonu girişinde eski mezunların anılarını canlandırmak adına bir platform da oluşturuldu. Kara tahta önünde okul sırası ve ders zili ile eski siyah önlüklerin yeniden canlandırıldığı alanda, eski okul dostları hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu alan, yaşı bugün 70 ve 80'lere ulaşmış kişileri okul çağlarına geri götürdü.

1903 YILINDA EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLADI

Serginin açılış konuşmasını okulun şu anki müdürü Ahmet Demir yaptı. Demir, "Okulumuz Cumhuriyet öncesinde kurulan, Osmanlı Devletinin son dönem eğitim kurumlarından olması hasebiyle adeta şanlı geçmişimiz ve bugünümüz arasında bir köprü vazifesi gören ulu bir çınar işlevi yürütmektedir. 1903 yılında ilk başmuallim Ekmekçi Ahmet Efendinin yakmış olduğu eğitim ateşi, güçlenerek yanmaya devam etmektedir. Okulumuz ilk olarak 1903 yılında Hamidiye Mektebi ismiyle hizmet vermeye başlamış olup, zamanla; Şems'ül Mekatip, Hadika-i İrfan, Üçüncü Mektep, İsmet Paşa ve Dündar İlkokulu adıyla eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmüştür. Son olarak 1976 yılındaki isim değişikliği ile Cumhuriyet İlkokulu adını almıştır" dedi.

1949 YILI MEZUNU, HATIRALARINI ANLATTI

Sergi açılışında okulun tüm mezunları adına 1949 yılı mezunlarından Nizami Erim de bir konuşma yaptı. Anılarını ve hatıralarını paylaşan Erim, "Ben okulumuzun tarihi sürecine eşlik etmiş biri olarak anılarımı sizlerle paylaşacağım. Bir yazarımızın şu ifadesini hiç unutmam, demişti ki; Eylül bir ay değil, bir mevsimdir. Bol meyvesi, bol sebzesi ile Eylül bir mevsimdir. Saatli Mektep denince, İnegöl denince ne sadece bir okul, ne bir kasaba… İkisi bir ummandır. Tarih ummanı, sevgi ummanıdır. Bunu yaşayanlar bilir. Ben bunu yaşadım. Ne mutlu bana. İshakpaşa Camisinin koca imamı vardı, Ahmet Paşa. Arkasında namaz kıldım. Futbol Federasyon Başkanlığı yapmış Yıldırım Demirören'in büyük dedesidir. Okulumuz da bizim zamanımızda Saatli Mektepti. Şuanda o saat Yenişehir meydanında muhafaza ediliyor. Ben bugün burada olmaktan çok mutlu oldum. Eski dostlarımızı, arkadaşlarımızı gördük, anılarımızı tazeledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlgi gösteren tüm arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

BU ŞEHRİN İNSANLARI DA BEREKETLİ

Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl Kent Müzesinin önemli ve tarihi bir güne tanıklık ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bugün müzemizde hem öğrencilerimiz hem de yıllar önce öğrencilik yapmış büyüklerimiz var. Bugün ve geçmişi bir araya getirmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi kıymetlerimizin, değerlerimizin farkına varmamız lazım. Her şeyden fazla birlik ve beraberliğe de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Burada çok değerli bir sergiyi gezeceğiz. Şehrimizin buraya gelmesinde buradaki pek çok insanın katkı ve destekleri var. Bana göre bu şehrin bereketli toprakları olduğu gibi, bereketli insanları da var. Bu şehirde doğmuş, büyümüş, gerek bu şehre hizmet etmiş, gerekse de burada yetişip, öğrenip ekmeğini kazanmak için başka şehirlere katkı koymuş insanlarımız var. Bununla ne kadar övünsek azdır."

ŞEHİT MEZUN RAHMETLE ANILDI

"Sergimizle ilgili 390 büyüğümüze ulaşarak davetimizi yaptık. Arkadaşlarımız 68 adet eseri hazırladılar. Burada bir şehit ailemiz de var. 1993 yılında Erzincan'da şehit düşen Şehit Muharrem Karakafa arkadaşımız da Cumhuriyet İlkokulundan mezun. Bir kez daha şehidimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

"Sergi salonumuzun girişinde bir mezuniyet hatırası alanı da oluşturduk. Siyah okul önlükleriyle, okul ziliyle güzel bir alan oluşturuldu. Burada da hatırlarımızı fotoğraflara taşıma imkanımız olacak. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum."

GEÇMİŞLE GÜNÜMÜZ ARASINDA KÖPRÜ OLMUŞ BİR OKUL

Açılış öncesi son konuşmayı İnegöl Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu yaptı. Seyitoğlu, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesini isteyen ve bunun için mücadele eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İnegöl; Türkiye tarihi açısından, Osmanlı tarihi açısından önemli bir konuma sahip. Çünkü köftesiyle, mobilyasıyla ve geçmişi kültürüyle önemli bir yere sahip. Dolayısıyla bu merkeze yapılan her hizmet kutsaldır. Bunun kıymetini bilmek ve bunu gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Böyle bir dönemde Belediye Başkanımız da bu güzel organizasyonda bizleri bir araya getirdi. Cumhuriyet okulları her şehirde var. Şehrimizde de 1903 yılından bu yana gerçekten geçmiş ile günümüz arasında köprü olmuş bir okul. Bu ruhu yaşatmak, buna destek vermek çok önemli. Ben de burada olmaktan mutluluk duydum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından farklı dönemlerde Cumhuriyet İlkokulundan mezun olmuş davetlilere onur belgeleri takdim edildi. Şehit Muharrem Karakafa adına da anne ve babasına onur belgesi ile plaket takdimi yapıldı. Daha sonra kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirilerek Cumhuriyet İlkokulunun asırlık tarih yolculuğuna hazırlanan görsellerle eşlik edildi. Davetliler sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Bültenler