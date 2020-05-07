Asırlık 15'i geleneğine korona virüs engeli
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Asırlık 15'i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15'i geleneğine korona virüs engeli
07.05.2020 08:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:07

Bayburt'ta Ramazan ayının alışageldik etkinliklerinden "15'i Geleneği" yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Bayburt'ta Ramazan ayının alışageldik etkinliklerinden "15'i Geleneği" yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Ramazan ayının 14'ünü 15'ine bağlayan asırlık 15'i geleneği çocuk ve yetişkinlerin ortak heyecanıyla Bayburt'ta sürdürülüyor. Asırlık 15'i geleneği bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. 15'i etkinliği yaklaşırken çocuklara ve ailelerine bir mesaj gönderen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çocukları unutmadıklarını ve virüs sonrasında hediyeleri ulaştıracaklarını kaydetti.

"Sizleri unutmadık, onbeşileriniz bize emanet"

Korona virüsten dolayı etkinliğin ertelendiğini ifade eden Başkan Pekmezci, "Bayburt'umuzun önemli bir Ramazan geleneği olan on beşi etkinliğini bu yıl sizler için oldukça güzel bir organizasyonla gerçekleştirecektik. Ancak tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayacağınız için bu etkinliğimizi ertelemek zorunda kaldık. İnşallah korona virüsü hep birlikte elbirliği ile yendikten sonra bizde emaneten duran hediyelerinizi sizlere ulaştıracağız.

Şimdi sizlerden ve ailelerinizden ricamız devletimizin aldığı tedbirlere uyarak bu on beşi akşamı sokaklara çıkmamanız ve evlerinizde kalmanız. Çıkmanız halinde virüsün yayılma riski olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Allah'ın izniyle daha nice onbeşi akşamlarını birlikte kutlayacağız. Sevgiyle kalın. Evde kalın" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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