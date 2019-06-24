Asırlardır "kat kat" geleneğini sürdürüyorlar

ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki köylüler hasat işleminin bittiğinin işareti ve şükür belirtisi olan "kat kat" geleneğini asırlardır sürdürüyor.

Karaçubuk köyü sakinleri traktörün girmediği tarla ve çayırlarda tırpanla ot biçerek, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını temin etmeye çalışıyor. İmece usulü ile tırpanla biçtikleri otları, tırmıklarla toplayan köylüler, körelen tırpanları çekiçle inceltikten sonra masat ile biliyor.

En yaşlısı söylüyor

Köylüler, atalarından kalan hasat işleminin bittiğinin işareti ve şükür belirtisi olan "kat kat" geleneğini devam ettiriyor.

Tarlada hasat işleminin sona ermesiyle çalışanların en yaşlısı yüksek sesle "Kat kat tarlaya bereket, rençbere kuvvet, hazreti peygambere salavat." diye bağırıyor, diğer işçiler de ardından yüksek sesle salavat getiriyor.

Anadolu insanın yardımsever ve dayanışma kültürünün bir nişanesi olan "kat kat" merasimi ile tarladaki ürünün hasat edildiği vurgulanarak, sezonun bereketli geçmesi temenni ediliyor

Köylülerden Resül Akçil (56), AA muhabirine sürdürdükleri geleneğin bolluk ve bereket getirmesi için salavat getirildiklerini söyledi.

Hasat yapan çiftçilerin arasında bir nevi haberleşme de olan geleneğin yaşatılmasına çalıştıklarını aktaran Akçil, "Bu kat kat meselesi, bir tarlayı bir günde bitirmek. Tarlayı bitirdiğimiz zaman diğer tarlalarda çalışan insanlara 'Biz bu tarlayı bitirdik.' anlamında haber vermektir. Bir de bereketli olsun diye peygamber efendimize salavat getiriyoruz."dedi.

Ot biçmeye yardıma gelen Aziz Çayır (55) traktörün girmediği yerlerde tırpanla ot biçtiklerini belirterek, köye yardımlaşma usulü ile hasadın yapıldığını söyledi.

67 yaşındaki Mahmut Dilsiz, kat kat geleneğin sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, kendisinin ot biçemediğini ancak komşularına tırmıkla ot toplayarak yardım ettiğini söyledi.

"Bu gelenek dayanışmadır, güzelliktir"

Tarla sahibi Esat Akengin (57), tarlasındaki otların biçilmesinde kendisine yardım eden köylülerine teşekkür ederek, "Hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için hazırlık yapıyoruz. Komşularla beraber ot biçiyoruz. Bu gelenek dayanışmadır, güzelliktir. Komşuluk bunu gerektiriyor. Bugün bize yarın diğer arkadaşlara gidip ot biçeceğiz." ifadesini kullandı.

Günde 1 dönüm biçiyor

Daha rahat ot biçmek için tırpanını sık sık masat ile sivrilten Ferit Çayır (47) da tırpanla ot biçmeyi 16 yaşında iken babasından öğrendiğini, günde bir dönüm kadar çayır biçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA