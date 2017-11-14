Asırlardır "Esnaf Duası" Ediyorlar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentlerinden Şanlıurfa'da, Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen "esnaf duası" geleneği yaşatılıyor.



Kentte Osmanlı döneminden kalma iş hanları ve çarşıların yoğunlukta bulunduğu tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki esnaf, asırlardır süren gelenek kapsamında haftanın iki günü "hayırlı ve bereketli kazanç" için dua ediyor.



Ahilik kültürünün halen yaşatıldığı kentte, tarihi yapıların korunmasının yanı sıra örf, adet ve gelenekler de yaşatılmaya çalışılıyor.



Tarihi çarşılar bölgesinde sabah saatlerinde yapılan "esnaf duası" geleneğine zaman zaman yerel yöneticiler de eşlik ediyor.



Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hanlar bölgesindeki esnaf ile bir araya geldi.



Çiftçi, tarihi hanlar bölgesinde düzenlenen esnaf duasına da katıldı.



Ahilik geleneğinin yüzyıllardır devam ettiğini belirten Çiftçi, vakit buldukça esnafı ziyaret ederek onlara eşlik ettiğini ifade etti.