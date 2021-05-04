Asırlardır devam eden mukabele geleneği sürdürülüyor
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Asırlardır devam eden mukabele geleneği sürdürülüyor

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Güncel

Asırlardır devam eden mukabele geleneği sürdürülüyor Ramazan ayında "mukabele" geleneği tarihi Ulu Camii'de asırlardır sürdürülüyor Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı nedeniyle asırlardır devam eden 'mukabele' geleneği tarihi Ulu Camii'de sürdürülüyor.

Asırlardır devam eden mukabele geleneği sürdürülüyor

Ramazan ayında "mukabele" geleneği tarihi Ulu Camii'de asırlardır sürdürülüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ramazan ayı nedeniyle asırlardır devam eden 'mukabele' geleneği tarihi Ulu Camii'de sürdürülüyor.

Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Süleyman Bey tarafından 1454 yılında yaptırılan tarihi Ulu Camii'de Ramazan coşkusu yaşanıyor. Camide hafızlar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, cami cemaati tarafından takip ediliyor. Öğle ve ikindi namazlarının ardından okunmaya başlanan Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesine kadar 1001 hatim olarak tamamlanıyor. Caminin yapılışından günümüze kadar devam eden mukabele geleneğine ise pandemi nedeniyle ilgi geçen yıllara oranla daha az.

Ulu Camii Müezzin Kayyımı Yahya Şahne, camide asırlardır mukabele geleneğinin devam ettiğini belirterek, "Ulu Camimiz 1440 ve 50'li yıllarda Süleyman Bey tarafından yaptırılmış ve Dulkadiroğlu Beyliği Alaüddevle tarafından yeniden camimiz yenilenmiş. O gündür bu gündür elhamdülillah camimizde ibadet yapılmaktadır. Ramazan ayı nedeniyle camimizde en büyük ibadetlerden biri itikafımız oluyordu ama bu malum pandemiden dolayı olmayacak. Sabah öğle ve ikindi namazlarında mukabele okutuyorduk ancak yine pandemi nedeniyle şuanda camimiz yapıldığından bu güne kadar mukabele okunmuştur. Pandemi olmasına rağmen bu geleneği sürdürüyoruz ve öğle ve ikindi namazlarında mukabelemiz okunuyor" diye konuştu.

Camide mukabele okuyan Hafız Ubeydullah Kırlar ise, "Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da başta Ulu Camimizde olduğu gibi diğer camilerimizde de mukabelelerimizi okuyoruz. Hem kendi hafızlığımızı pekiştirmek, hem de okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i takip eden cami cemaatimiz kendilerini pekiştirmiş oluyorlar" dedi.

Asırlardır devam eden mukabele geleneği sürdürülüyor
Asırlardır devam eden mukabele geleneği sürdürülüyor
Asırlardır devam eden mukabele geleneği sürdürülüyor
Asırlardır devam eden mukabele geleneği sürdürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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