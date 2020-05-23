Asırlardır bayramı kına yakarak karşılıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asırlardır bayramı kına yakarak karşılıyorlar

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı kentlerde asırlardır süren, bayram öncesi küçükten büyüğe ellere kına yakma geleneği, yaşatılmaya devam ediyor.

Asırlardır bayramı kına yakarak karşılıyorlar
23.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:04

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı kentlerde asırlardır süren, bayram öncesi küçükten büyüğe ellere kına yakma geleneği, yaşatılmaya devam ediyor. Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Elif Dilekçi (60), atalarından öğrendiği geleneği torunlarına aktarırken, bu bayramı da kınalı ellerle karşılayacaklarını ifade etti.

Bu yıl Ramazan Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında kutlanacak olsa da gelenekler yaşatılmaya devam ediliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı kentlerde vatandaşlar, asırlardır dini bayramları kınalı elleriyle karşılama geleneklerini, bu bayramda da sürdürdü. Mardin'in Midyat ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi başta çocuklar olmak üzere yetişkinlikler el ve ayaklarına kına yakmaya başladı. Kadınlar avuç içi ve parmak uçlarına, erkekler ise sadece serçe parmaklarına kına yakıyor.

ATALARINDAN ÖĞRENDİĞİ GELENEĞİ TORUNLARINA AKTARIYORÇocukları ve torunlarının ellerine kına yakan Elif Direkçi, "Ellere kına yakılması bizler çocukken de vardı. Annelerimiz anlatırdı, onların da anneleri ellerine bayram yaklaştığında kına kayardı. Biz her bayram yaklaştığında annemize 'Hadi elimize kına yak' diye sürekli söylerdik. Ellerimize kına yaktıklarında çok mutlu olurduk. Şimdi de çocuklarımızın, torunlarımızın ellerine kına yaktığımızda çok seviniyorlar. Bayramlarımızın bir geleneğidir. Her bayram bunu yaparız" dedi.

Abdurrahim Aktaş (43), geleneklerin unutulamaması için çocuklarını bilgilendirdiklerini ifade ederek, "Eski geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi kaybetmeden Midyat'ta halen sürdürüyoruz. İnşallah örf ve adetlerimizi Midyat'ın tarihi gibi onların da kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Dedelerimiz, atalarımız eskiden nasıl yapmışsa biz de o geleneklerimizi yeni kuşaklara aktaracağız. Dedelerimiz nasıl yapıyorlarsa biz de onlar gibi bayramlarımızı yaşamak istiyoruz. Bu sebeple çocuklarımızın ellerine kına yaktık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Haber
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Naci Bostancı Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Acun Ilıcalı Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Mhp İzmir Karaçi Ak Parti
Şu an buradasınız: Asırlardır bayramı kına yakarak karşılıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 10:04:57. #1.15#
title