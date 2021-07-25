Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | Güncel

Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler Balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin ediyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 asırdır balıkların eksik olmadığı Şilan Çayı'nda, son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri korkutuyor.

Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler

Balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 asırdır balıkların eksik olmadığı Şilan Çayı'nda, son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri korkutuyor. Sebebi henüz bilinmeyen olayın kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İlçeye bağlı Ertem Kırsal Mahallesinde 200 yıldan fazladır balıkların yaşadığı Şilan çayında su seviyesinin azalması ile birlikte son 2 gün içinde toplu balık ölümleri yaşanmaya başlandı. Binlerce yavru balıkların kıyıya vurduğu gölette, mahalle sakinleri dedelerinden kendilerine kalan mirasın yok olmasını istemiyor. Mahalleli toplu balık ölümlerin durdurulması için yetkililerin bir an önce çalışma başlatmalarını istiyor.

200 yıldır balıklar bu gölde yaşıyor

Dedelerinden bu yana 200 yıldır bu gölette balıkların yaşadığını ve bu zamana kadar böyle toplu ölümlerin yaşanmadığını dikkat çeken Mahalle muhtarı Sefer Gümüştaş, "Burada 200 yıldan fazladır mahallemiz bulunmakta, dededen babaya, babadan bizlere 200 yıldır buradayız. Bu tarih içinde ilk defa bu gölette böyle toplu ölümlerin yaşandığını görüyoruz, yaşlılarımıza da sorduk daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söylediler. Bu ölümlerin neden yaşandığını bizde bilmiyoruz. Bayram tatili nedeniyle bir yerlere başvuramadık, mesai açıldığı gibi gerekli yerlere başvuracağız." dedi

Ölümler 2 gün önce başladı

Gölette 2 gün önce toplu balıkların yaşanmaya başlandığını söyleyen Mahalle sakinlerinde İdris Gümüştaş," Büyüklerimizin bize aktardığına göre gölümüzde 200 yıldır balıkları yaşıyor, son 2 gün içerisinde toplu balık ölümleri gerçekleşti ve bunun sebebini bizde bilmiyoruz. Yetkililerden bu ölümlerin araştırılması için bir ekibin gönderilmesini talep ediyoruz. Çünkü başka hastalıklarda olabilir, bu gölden hayvanlarımız su içiyor, çocuklar yüzüyor, farklı hastalıklar çıkabilir onun için burada bir araştırmanın yapılmasını istiyoruz" diye konuştu

Mahalle sakinleri toplu halde kıyıya vuran balıkların, çayın kurumaya başlamasından olabileceğini tahmen ederken, balık ölümlerinin kesin nedeninin ise yetkililerin yapacağı incelemelerin ardından belli olabileceği belirtiliyor

Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler
Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler
Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler
Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Varank Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Seda Sayan Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Jimmy Durmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 12:31:14. #1.16#

title