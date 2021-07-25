Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler

Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler Balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin ediyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 asırdır balıkların eksik olmadığı Şilan Çayı'nda, son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri korkutuyor.

Asırlardır balıkların yaşadığı Şilan Çayı'nda korkutan görüntüler

Balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 asırdır balıkların eksik olmadığı Şilan Çayı'nda, son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri korkutuyor. Sebebi henüz bilinmeyen olayın kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İlçeye bağlı Ertem Kırsal Mahallesinde 200 yıldan fazladır balıkların yaşadığı Şilan çayında su seviyesinin azalması ile birlikte son 2 gün içinde toplu balık ölümleri yaşanmaya başlandı. Binlerce yavru balıkların kıyıya vurduğu gölette, mahalle sakinleri dedelerinden kendilerine kalan mirasın yok olmasını istemiyor. Mahalleli toplu balık ölümlerin durdurulması için yetkililerin bir an önce çalışma başlatmalarını istiyor.

200 yıldır balıklar bu gölde yaşıyor

Dedelerinden bu yana 200 yıldır bu gölette balıkların yaşadığını ve bu zamana kadar böyle toplu ölümlerin yaşanmadığını dikkat çeken Mahalle muhtarı Sefer Gümüştaş, "Burada 200 yıldan fazladır mahallemiz bulunmakta, dededen babaya, babadan bizlere 200 yıldır buradayız. Bu tarih içinde ilk defa bu gölette böyle toplu ölümlerin yaşandığını görüyoruz, yaşlılarımıza da sorduk daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söylediler. Bu ölümlerin neden yaşandığını bizde bilmiyoruz. Bayram tatili nedeniyle bir yerlere başvuramadık, mesai açıldığı gibi gerekli yerlere başvuracağız." dedi

Ölümler 2 gün önce başladı

Gölette 2 gün önce toplu balıkların yaşanmaya başlandığını söyleyen Mahalle sakinlerinde İdris Gümüştaş," Büyüklerimizin bize aktardığına göre gölümüzde 200 yıldır balıkları yaşıyor, son 2 gün içerisinde toplu balık ölümleri gerçekleşti ve bunun sebebini bizde bilmiyoruz. Yetkililerden bu ölümlerin araştırılması için bir ekibin gönderilmesini talep ediyoruz. Çünkü başka hastalıklarda olabilir, bu gölden hayvanlarımız su içiyor, çocuklar yüzüyor, farklı hastalıklar çıkabilir onun için burada bir araştırmanın yapılmasını istiyoruz" diye konuştu

Mahalle sakinleri toplu halde kıyıya vuran balıkların, çayın kurumaya başlamasından olabileceğini tahmen ederken, balık ölümlerinin kesin nedeninin ise yetkililerin yapacağı incelemelerin ardından belli olabileceği belirtiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar