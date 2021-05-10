Asırlardır ayakta duran çivisiz cami, kök boyası motifleriyle dikkati çekiyor
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Asırlardır ayakta duran çivisiz cami, kök boyası motifleriyle dikkati çekiyor

Asırlardır ayakta duran çivisiz cami, kök boyası motifleriyle dikkati çekiyor
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'un Kavak ilçesinde asırlardır ayakta kalmayı başaran çivisiz ahşap cami, kök boyasından yapılan motifleri ile öne çıkıyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde asırlardır ayakta kalmayı başaran çivisiz ahşap cami, kök boyasından yapılan motifleri ile öne çıkıyor.

Ladikli Hacı Abdurrahman tarafından 1596 yılında yaptırıldığı bilinen tarihi Bekdemir Camisi, kentteki diğer ahşap camilerden içindeki motifler ve mihrabındaki özel bölmede muhafaza ettiği bal petekleri ile ayrılıyor.

Yapımında çivi kullanılmayan Bekdemir Camisi, yanındaki tarihi şadırvan ile zamana direnmeye devam ediyor.

Bekdemir Camisi İmamı Kemal Taşkın, AA muhabirine, 18 yıldır camide görev yaptığını söyledi.

Zaman içinde aynı bahçede yapılan yeni cami ile ahşap camideki görevinin sürdüğünü ifade eden Taşkın, caminin pelit ağacının balta ile yontularak çivi kullanılmadan birbirine girdirme tekniğiyle yapıldığını anlattı.

Taşkın, yapılan incelemede caminin tarihinde bir yangın geçirdiğinin de tespit edildiğini aktardı.

Caminin daha önce ana yol üzerindeyken sökülerek şimdiki yerine getirildiğini dile getiren Taşkın, caminin burada 10 köye hitap ettiğini anlattı.

Taşkın, caminin mihrabına konan arıların ürettiği bal ile cami ihtiyacının yıllarca karşılandığını ifade etti.

Kemal Taşkın, cemaatin yanı sıra camiyi ziyaret edenlerin dikkatini en çok, bal hikayesiyle renkli motiflerin çektiğini anlattı.

Kavak Müftüsü Yakup Belen ise camiye yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kente ziyarete gelen bürokratların da ilgi gösterdiğini söyledi.

Belen, "Buraya sürekli misafirlerimiz geliyor. Cami hiç boş kalmıyor. Dört asır geçirmiş tarihi bir cami. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından caminin restorasyonu da yapıldı." diye konuştu.

Restorasyon sırasında motiflere son derece özen gösterildiğini vurgulayan Belen, kullanılan kök boyalar nedeniyle motiflerdeki renklerin canlılığını koruduğunu kaydetti.

Bu arada, caminin restorasyonunun ardından arıların camiye girdikleri bölmenin kapatıldığı bu nedenle bal üretiminin yaklaşık 10 yıldır yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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