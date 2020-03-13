Asırlara Işık Tutan Kahramanlar Şehri "MARAŞ"
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Kahramanmaraş, Güncel

Asırlara Işık Tutan Kahramanlar Şehri "MARAŞ"

Milli mücadelenin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında MARAŞFED'le BİRUNİ Üniversitesinde Asırlara Işık Tutan Kahramanlar Şehri "MARAŞ" etkinliği gerçekleştirdi.

13.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:17
Asırlara Işık Tutan Kahramanlar Şehri

İstanbul Kahramanmaraş Dernekler FederasyonuBiruni Üniversitesinin Reyhan konferans salonunda Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlunun Sunumuyla MARAŞFED ile BİRUNİ Üniversitesi işbirliğinde;

Ak Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, BİRUNİ Üniversitesi rektörü Profesör Adnan Yüksel Maraşfed BAŞKANı Uğur Yinanç'ın birer konuşma yaptığı Proğramda Gazetemiz adına Asırlara Işık Tutan Kahramanlar Şehiri MARAŞ etkinliğini takip eden gazeteci Eyüp Kadir Kılcı aktardığına göre hemşehrimiz İstanbul Tarımil Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hakan Şişman, İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. eski Genel Müdürü Murat Ermeydan, Bir Karadeniz konfederasyon Başkanı Sıtkı Ada, birçok Stk başkanı, Akademisyen öğrenci ve birçok hemşehrilerimizyalnız bırakmadı.

Kahramanmaraş'a özgü yöresel ikramlar: Alpedo Maraş Dondurması, Tarhana,Ceviz Sucuğu ve Maraş Çöreği ile Tarhana çorbası ikram edildi. Milli mücadeleden günümüze Maraş Resim Sergisi yapıldı.

Aziz şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sonrası Yemliha Görür hocamızın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda MARAŞFED Genel Başkanı Uğur Yinanç'ın 12 Şubat Kurtuluş mücadelesi vurgulu anlamlı bir açılış konuşması yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasında milli mücadele ruhuyla Maraş'ı anlattı.

Biruni ve Bezmialem Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Dr. Adnan Yüksel ile eski Devlet Bakanı Ali Doğan Maraş Milli Mücadelesi ve Üniversite gençliği üzerine konuştu.

Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlu "Asırlara Işık Tutan Kahraman Şehir MARAŞ" konulu seminer verdi.

Protokol konuşmalarının finalinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal kürsüye çıktı. Siyasetten ziyade bugün burada gençlerimize milli mücadele ruhunu nasıl aşılayabiliriz onu konuşmalıyız dedi. Birlik ve beraberlik vurgusunda kısa öz konuştu. Protokol konuşmaları akabinde katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi. Günün önemine binaen hatıra fotoğraf çekimleriyle program sona erdi.

Kaynak: Bültenler

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