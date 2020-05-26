Asırlar önce kurulan Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması asırlar sürecek
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Asırlar önce kurulan Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması asırlar sürecek

Denizli'de 17 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği Laodikya Antik Kenti'nde, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr.

Asırlar önce kurulan Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması asırlar sürecek
26.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:05

Denizli'de 17 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği Laodikya Antik Kenti'nde, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, asırlar önce kurulan antik kentin tamamının gün yüzüne çıkarılmasının asırlar boyunca süreceğini ifade ederek, "12 ay üzerinden ve geniş ekiple çalışmalar bu şekilde sürerse yaklaşık 750 yıl kazı ve restorasyon çalışmalarının süreceğini söyleyebiliriz. Bu yönüyle zaten hiçbir kazı başkanı kazdığı kentin ayağa kaldırıldığını görememiştir" dedi.

Denizli'de M.Ö. 261-263 yılları arasında inşa edilen ve Anadolu'nun en köklü, eski şehirlerinden olan Laodikya'da kazı çalışmaları devam ediyor. 8 kilometrelik alanda inşa edilen kentte kazı ve restorasyon çalışmaları 2003 yılından bu yana sürüyor. Geniş bir ekiple çalışılan kazı alanında 13 yılda yüzde 1,3'lük bir alanın bittiği belirtildi. Kentteki çalışmaların başında olan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Anadolu'da en uzun süreli kazı çalışmasının Efes olduğunu belirterek "125 yılın üzerinde kazı yapılmıştır. Yüzde 10'una yakını ayağa kaldırılmıştır. Loadikya çalışmalarımız 2003 yılında başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) adına Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma başlatıldı. Kazıda bu yıl 17'nci yılımız. 2008 yılından itibaren de şu anda Türkiye'de 12 ay üzerinden kazı ve restorasyon çalışmalarını çok uzun soluklu yapan ekibimiz. Bu yönüyle de kurumsal arkeolojinin tesis edilmesini sağladık. Laodikya kazılarının en önemli özelliklerinden birisi de alt yapının yapılmış olmasındandır. Dışarıdan bakıldığında alanda sadece çalışanları görülüyor ama aslında mimarlar, analiz yapanlar ve malzemeyi hazırlayanlar gibi arka planda kazı ekibinin epey bir çalıştığı sektörler söz konusu. Hiçbir kazı başkanı kazdığı kentin ayağa kaldırıldığını görememiştir" dedi.

"750 yıl kazı ve restorasyon çalışmalarının süreceğini söyleyebiliriz"

Laodikya'nın tamamen gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarının tamamlanmasının 750 yıl süreceğini belirten Şimşek, "Anadolu'da en uzun süreli kazılan kazılardan birisi Efes kazısıdır. 125 yılın üzerinde kazı yapılmıştır. Yüzde 10'una yakını ayağa kaldırılmıştır. Bizim 17 yılda yaptığımız çalışmalar ki biz geniş bir ekiple çalışma yapıyoruz. 1,3 kazılmış ve ayağa kaldırılmış. Bu hesaplamalara göre 12 ay üzerinde ve geniş ekiple bu çalışmalar sürerse yaklaşık 750 yıl kazı ve restorasyon çalışmalarının süreceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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