Aşırı yükten yere yığılan atı, kuyruğundan çekerek, ayağa kaldırdılar

EDİRNE'de taşıdığı aşırı yüke dayanamayan at, yere yığıldı. Sahibi ile çevredekiler ise, atı ayağa kalkması için başına su döküp, kuyruğundan tutup, sürükledi. Ata yapılan müdahalenin vandallık olduğunu söyleyen Edirne Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, "Eminim ki, bugün o at, tekrar çalıştırılıyor. Böyle bir sıkıntı var. 2021 yılındayız ve bir hayvana böyle bu eziyetin şehrimizde, ülkemizde devam ediyor olmasını vandallık olarak görüyorum. Bunun durdurulması lazım" dedi.

'YERDE SÜRÜKLENDİ'

Edirne'de halk arasında 'talika' adı verilen at arabasıyla yük taşıyan bir at, Tunca Nehri yakınlarında aşırı yükün ağırlığı ile yorgunluğa dayanamayarak yere yığıldı. İsmi öğrenilemeyen sahibi de çevredekiler ile birlikte atı ayağa kaldırmak için çaba harcadı. Yaklaşık 20 dakika atı, kuyruğu ile kafasından tutarak, yerden kaldırmaya çalışan sahibi, başarılı olamayınca da başına su döktü. Son olarak da atı kuyruğundan tutup, yerde sürükledi. Çevredekilerin yönü değiştirildikten sonra yerden kalkacağını söylemeleri üzerine kuyruğundan sürüklenen at, zorla ayağa kaldırıldı. Daha sonra sahibi tarafından götürüldü.

'VANDALLIK OLARAK GÖRÜYORUM'

Edirne Bir El Bir Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, ata yapılan müdahaleyi vandallık olarak gördüğünü söyledi. Islattı, "Biz bu görüntülere çok üzüldük. Bu şiddet Edirne'de ilk defa olmuyor, özelikle atlara karşı. Sistematik bir şiddet olduğunu düşünüyorum. İlk değil ama bir an önce kurumlar tarafından önlem alınmazsa bu şiddet son da olmayacak. Yani gereğinden fazla yük bindiriliyor hayvana, hayvan bu ağırlığı artık taşıyamadığından dolayı yere düşüyor. Belki bu hayvan uzun süre aç bırakıldı, belki susuz bırakıldı, bunu da bilmiyoruz şu an için. Hayvan vatandaşlar tarafından bir şekilde kaldırılmaya çalışılıyor, hayvanın dinlenmesine ve kendini toparlamasına fırsat verilmiyor. Ben eminim ki, bugün o at tekrar çalıştırılıyor. Böyle bir sıkıntı var yani. 2021 yılındayız biz artık böyle eziyetin şehrimizde ve ülkemizde devam ediyor olmasını vandallık olarak görüyorum. Bunun durdurulması, devletin önlem alması lazım" dedi.Edirne'de çok sayıda hayvana işkence yapıldığını iddia eden Islattı, "Çöpten yemek yiyen ya da yere düşmüş at haberler i gibi şehrimizde son 1 yıl için de buna benzer çok sayıda haber gördük. Nereye kadar sürecek? İşkence ne zaman bitecek? Bunu merak ediyoruz. Sıkıntı çok büyük gibi görülüyor; alınacak çok kolay çözümlerle her taraf memnun edilebilir, hayvanların yaşam hakkı korunabilir. Ben bütün yetkililerden rica ediyorum, artık buna çare bulalım. Biz trafikte hayatı tehlikede olan, beslenemediği için çöpte yemek arayan at görmek istemiyoruz. Haddinden fazla yük taşıdığı için düşüp bayılan, hatta ölen atları görmek istemiyoruz.Herkes elini, vicdanına koysun ve bu konuda bir çalışma gerçekleştirilsin" diye konuştu.

'HAYVANIN DİNLENDİRİLMESİ LAZIMDI'

Veteriner hekim Tamer Serhatli, bitkin halde yere yığılan ata yapılan müdahalenin yanlış olduğunu vurgulayarak, "At yorgunluktan baygınlık geçiriyor ve kafasına su döküyorlar. Bunlar yapılacak işlemler ama bazen ayaklarda laptik asit birikimi olabiliyor. Bu durumda hayvanın dinlendirilmesi lazım. Dinlendirme konusunda da normal kan akışı sağlandığı taktirde laktik asit vücuttan kendi kendine atılır. Fakat kuyruğundan tutularak yapılan müdahaleler, hayvanın kenara çekilmesi, tekrar ayağa kalkması için zorlanması, bunlar riskli şeyler. Kuyruk omurlarının kırılması söz konusu olabiliyor. O yüzden ilk başta yapılacak işlemler, hayvanın sakin bir yerde dinlenmeye çekilmesidir. Veteriner hekim çağrılıp gerekli işlemler yapıldığında hayvan normal yaşamına devam edebiliyor" dedi.

