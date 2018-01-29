Aşırı Yükten 2 Günde 3 Trafo Yandı

Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde elektrik enerjisinin ısınma amacıyla sınırsız kullanılması yüzünden yaşanan trafo yangınlarına hafta sonu 3 tane daha eklendi. Yanan trafoların abone sayısına fazlasıyla yetecek güçte olmasına rağmen, mahalleli tarafından şalterlerine müdahale edildiği ortaya çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Akağıl, Hasantepe ve Tepeüstü Mahallelerine enerji sağlayan 3 elektrik trafosu hafta sonu aşırı yük nedeniyle yandı. Trafo yangınları, Dicle Elektrik ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası trafoları inceleyen görevliler, aşırı yük bindiğinde devreye girerek trafoları koruyan termik manyetik şalterlerin, dışarında müdahaleyle söküldüğü ve yerlerine çok daha güçlü trafolarda kullanılan şalter takıldığı belirlendi.

Trafo gücü ihtiyacın üzerinde

Yanan trafolarla kurulu bulundukları mahallelerin abone sayıları incelendiğinde ise ortaya yine bildik 'aşırı tüketim' sorunu çıktı. Yangınlarının yaşandığı mahallelerden 50 abonesi bulunan Akağıl'da 65, 90 abonesi bulunan Tepeüstü'nde 135 ve 40 abonesi bulunan Hasantepe'de ise 135 haneye yetecek güçte trafo bulunduğu, buna rağmen trafoların aşırı yükten dolayı yandığı belirlendi. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, yanan trafoların yerine yenilerini takmak için harekete geçti.

Müdahale tehlikeli ve yasak

Bu arada, her fırsatta kaçak kullanım, aşırı tüketim ve israf konusunda uyarılarda bulunan Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, yaşanan son trafo yangınları üzerine bu uyarılarını yineledi. Yetkililer, aşırı tüketim ve israf kadar trafolara yapılan dış müdahalelerin mal ve can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek, bu tür müdahalelerin hem son derece tehlikeli olduğunu, hem de yasak olduğunu hatırlattı. - MARDİN