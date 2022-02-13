AŞIRI YÜKLÜ KAMYONUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kamyona aşırı yüklenen saman balyaları, trafikte seyir halindeki sürücüleri tehlikeye soktu.

Mersin- Antalya yolu üzerinde seyreden 07 GA 661 plakalı kamyonun sürücüsü, kamyona yüklediği samanlarla trafikte seyir halindeki sürücüleri tehlikeye attı. Saman balyalar yanlara doğru genişletilen kamyonun boyu da yükler nedeniyle 5 metreyi buldu. Süratle ilerlerken yük nedeniyle sallanan kamyon, seyir halindeki diğer araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Aşırı yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu uzun süre devam etti.