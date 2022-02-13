AŞIRI YÜKLÜ KAMYONUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Haberler
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AŞIRI YÜKLÜ KAMYONUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'da kamyona aşırı yüklenen saman balyaları, trafikte seyir halindeki sürücüleri tehlikeye soktu.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kamyona aşırı yüklenen saman balyaları, trafikte seyir halindeki sürücüleri tehlikeye soktu.

Mersin- Antalya yolu üzerinde seyreden 07 GA 661 plakalı kamyonun sürücüsü, kamyona yüklediği samanlarla trafikte seyir halindeki sürücüleri tehlikeye attı. Saman balyalar yanlara doğru genişletilen kamyonun boyu da yükler nedeniyle 5 metreyi buldu. Süratle ilerlerken yük nedeniyle sallanan kamyon, seyir halindeki diğer araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Aşırı yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu uzun süre devam etti.

AŞIRI YÜKLÜ KAMYONUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

AŞIRI YÜKLÜ KAMYONUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

AŞIRI YÜKLÜ KAMYONUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Antalya, Güncel, Haberler

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