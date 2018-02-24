Kamyonların Tehlikeli Yolculuğu Kameraya Böyle Yansıdı
Gaziantep'te aşırı yüklü kamyonların trafikteki tehlikeli seyri diğer araçlardaki sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Gaziantep'te aşırı yüklü kamyonların yoldaki tehlikeli görüntüleri, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.
KAPASİTESİNDEN FAZLA YÜKLE SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYDILAR
Gaziantep İpekyolu'nda seyreden bir kamyon haddinden fazla yük yükleyerek sürücülerin canını hiçe saydı. Kamyona yüklenen yük kamyonun iki katı olunca sürücüler bunu cep telefonlarının kamerasına kaydederek her an oluşabilecek kazalara dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKMEK İÇİN CEP TELEFONUNA KAYDETTİLER
Yine bir diğer olay da Gaziantep şehir merkezinde meydana geldi. Kasası kapalı olan bir kamyonun üstüne yüklediği sebzelerle trafikteki sürücülerin canını hiçe saydı. Bazı duyarlı sürücüler olası kazalara davetiye çıkaran bu görüntülere dikkat çekmek için cep telefonlarıyla kamyonları kaydetti.
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Direk ehliyetine el konulmasi lazim birde doktora akil sagligini kontrol etirmek lazim r smen katlima goturmek baskalarini bence turkiyede butun hatallar devletten kaynaklaniyor 1000 puan olurmu kardesim hic olacak 12 puan bir hatada 3 puan gidecek 4 hattada ehliyet alinmasi ve tekrar sinava girmesi lazim eger alcolden se onun tabi derecesi daha uzun olmali ceza puani alindikca sigortada artar koyacan kameralari her Kavsaga yol guzargahlarina hatta yapana kes cezayi para la cozulmez buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır