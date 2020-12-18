Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı

18.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:36
Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı

Fatih'te, aşırı yüklü olan bir tırın dorse kapağı açılmasıyla, yola çamur döküldü.

Fatih'te, aşırı yüklü olan bir tırın dorse kapağı açılmasıyla, yola çamur döküldü. Yaklaşık 200 metre boyunca dökülen çamur, kazaya davetiye çıkardı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih 10. Yıl Caddesi Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'deki inşaat alanından hafriyat alan Emre Ö. İdaresindeki 41 TH 133 tır, döküm sahasına gitmek için yola çıktı. 10. Yıl Caddesi üzerinde tırın dorsesinin arkasından hafriyat dökülmeye başladı. Sürücü Emre Ö, yaklaşık 200 metre gittikten sonra durumu fark edip, durdu.

Dorseden dökülen hafriyat yükünün yola saçılmasıyla trafik tek şeride düşerken, kazaya davetiye çıkarıldı.

Tır sürücüsü çamurun önüne çöp poşeti koyarak, önlem almaya çalıştı. Olayın haber verilmesiyle belediye temizlik ekipleri ve kepçe sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çamuru temizlemesiyle yol tekrar açıldı.

Olayı anlatan yoldan giden başka bir sürücü Ali Çevik, "Bu aşırı tonajdan, bu aracın 25 ton yüklemesi gerekiyor ama şuan yaklaşık 40 ton yüklemiş, sadece yükü bu. O yüzden basınç yapa yapa kasayı patlatıyor. Trafiği engellemiş, bu her türlü kazaya sebebiyet verir. Yaklaşık 200 metre dökülmüş" dedi.

(Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu/İHA)

Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı
Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı
Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı
Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı
Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Öykü Çelik Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kredi Karar Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşırı yüklü kamyondan dökülen hafriyat tehlike saçtı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:47:30. #1.14#
title