Aşırı Yüklü Kamyon Üst Geçide Sıkıştı

Sefaköy'de aşırı yüklü bir kamyon alt geçitten geçtiği sırada köprüye takıldı. Üzerindeki fazla koliler indirildikten sonra kamyon yoluna devam ederken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Sefaköy E-5 karayolunda meydana gelen olayda aşırı yükleme yapılan bir kamyon alt geçitten geçtiği sırada köprüye takıldı. Sürücüsü, köprünün altından geçemeyen kamyonun üst tarafındaki kolilerin bir kısmını indirdi. Kolilerin indirilmesiyle kamyon alt geçitten geçebilirken yaşanan olay nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

(İHA)