Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı
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Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı

Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aşırı yükleme yapan kamyon sürücüsü, TCDD uyarı levhasına çarptı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aşırı yükleme yapan kamyon sürücüsü, TCDD uyarı levhasına çarptı. Kırılan direk Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ni araç trafiğine kapattı.

Edinilen bilgiye göre; Muratlı Sıradükkanlar mevkiinden Saat Kulesi istikametine doğru seyir eden 34 EC 6422 plakalı yüksek tonajlı kamyon, hemzemin geçit öncesinde TCDD tarafından kurulan 4.80 metre yükseklikteki uyarı levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan demir levha, yolu araç trafiğine kapattı.

Kamyonda yüklü yemin bir kısmı yola döküldü. Kaza mahalline Emniyet Trafik Şube ekipleri geldi. Ekiplerce, direğin düzeltilmesi ve yolun temizlenmesi için trafik akışı durduruldu.

Şans eseri kimse yaralanmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı
Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı
Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı
Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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