Aşırı yüklü kamyon sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas'ta aşırı saman yüklü kamyon, trafikte ki diğer sürücüler için tehlike saçtı

SİVAS - Sivas'ta aşırı saman yüklü kamyon, trafikte ki diğer sürücüler için tehlike saçtı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde aşırı saman yüklü kamyon, akan trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Kamyonun hacminden daha geniş yer tutan yükü, kamyonun şeridinden taşarak diğer şeridi de etkiledi. Virajlarda devrilecek hissi veren aşırı yüklü kamyon arkasından takip eden bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.