Aşırı yüklenen kamyon görenleri şaşkına çevirdi
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Küçükçekmece, Avcılar, Güncel

Aşırı yüklenen kamyon görenleri şaşkına çevirdi

Geri dönüşüm kağıtlarının, plastiklerinin ve demirlerin toplandığı çuvalları bir kamyonun kasasına yükleyen sürücü, aracın neredeyse iki katı kadar yük alarak görenleri şaşkına çevirdi.

24.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:46
Aşırı yüklenen kamyon görenleri şaşkına çevirdi

Geri dönüşüm kağıtlarının, plastiklerinin ve demirlerin toplandığı çuvalları bir kamyonun kasasına yükleyen sürücü, aracın neredeyse iki katı kadar yük alarak görenleri şaşkına çevirdi. Daha fazla kazanmak uğruna kuralları hiçe sayan sürücü bu kadarına pes dedirtti.

E-5 karayolunda Küçükçekmece'den Avcılar istikametine doğru yan yoldan giden kamyonun kasasına yüklenen çuvallar görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasına yüklenen çuvalların yüksekliği neredeyse aracın iki katı boyutuna ulaştı. Trafikte seyreden kamyonetin sürücüsünün taşıdığı aşırı yüke aldırış etmeden çevredeki sürücülerin canını hiçe saydığı görüntü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Daha fazla kazanmak uğruna geri dönüşüm malzemelerini taşırken trafik kurallarını hiçe sayan sürücü bu kadarına pes dedirtti.

(İHA)

Aşırı yüklenen kamyon görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İHA

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Aşırı yüklenen kamyon görenleri şaşkına çevirdi

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