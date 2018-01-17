Aşırı yük taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

SİVAS - Sivas'ta karayolunda standardın çok üstünde ve biçimsizce istiflenmiş yükle seyir halindeki kamyon, yolda ilerlerken yükünün hareket etmesi nedeniyle devrilme tehlikesi yaşadı.

Aşırı yükle ilerleyen kamyonu yolda ilerleyen bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde kamyonun kasasına biçimsiz istiflenmiş yükün yan yattığı görüldü. Kamyon sürücüsünün tehlikeli yolcuğu başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kamyonu görenler oldukça şaşırdı. Kamyonun devrilebileceğini hisseden sürücüler kamyon şoförünü uyardı. Ancak kamyon şoförü uyarılara aldırmayarak yolculuğa devam etti.