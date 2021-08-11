Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı
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Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı

Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel baskınları yaşandı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel baskınları yaşandı. Aşırı yağışlar nedeniyle Azdavay'dan geçen çay taştı ve birçok araç ile iş yerinin su altında kalmasına neden oldu.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün kuvvetli yağış beklentisini açıklamasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren bölgede sağanak yağışlar sürüyor. Sabah saatlerinde Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle ilçeden geçen çay taştı. Çayın taşması ve sağanak yağış nedeniyle birçok araç ve iş yeri sel sularının altında kaldı. Vatandaşlar, iş yerlerindeki suları tahliye edebilmek için çaba sarf ederken, belediye, DSİ, Karayolları, itfaiye, İlçe Özel İdarede sel sularının tahliyesi ve kapanan yolların tekrar açılabilmesi için aralıksız çalışmalarını sürüyor. - KASTAMONU

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı
Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı
Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı
Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı
Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı
Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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