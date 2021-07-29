Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı
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Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Haberler | Güncel

Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı Hakkari-Van yolunda etkili olan yağışlardan dolayı karayolunun birçok noktasında kayalar düşerken ulaşımda zorluklar yaşandı.

Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı

HAKKARİ - Hakkari-Van yolunda etkili olan yağışlardan dolayı karayolunun birçok noktasında kayalar düşerken ulaşımda zorluklar yaşandı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi ile Başkale ilçesinde bağlı Albayrak Mahallesi bölgesinde etkili olan yağışlardan dolayı bir çok araç ilerlemekte zorluk yaşadı. Yağmurla birlikte dağlardan inen kayalar ve çamur kütleleri yolları ulaşıma kapattı. Karayolları ekiplerinin başlattığı çalışmalarla birlikte kapanan birçok nokta tekrar temizlenerek ulaşıma tekrar açıldı.

Öte yandan aşırı yağışlardan dolayı birçok hayvanın da telef olduğu belirtildi. Karayolları ekipleri yola çıkacak sürücüleri mecbur olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyanırken vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı
Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı
Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı
Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak

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