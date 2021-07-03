Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara-İstanbul-Konya YHT seferleri iptal edildi (2)
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Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara-İstanbul-Konya YHT seferleri iptal edildi (2)

Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara-İstanbul-Konya YHT seferleri iptal edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLDİTCDD'den yapılan yeni açıklamada, Ankara- Konya ve İstanbul- Konya seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilerek, yolculara bilet ücretlerinin kesintisiz olarak iade edildiği aktarıldı.

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLDİ

TCDD'den yapılan yeni açıklamada, Ankara- Konya ve İstanbul- Konya seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilerek, yolculara bilet ücretlerinin kesintisiz olarak iade edildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde aşırı yağışlardan meydana gelen sel nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Sarayönü mevkiindeki sel bölgesine bakım onarım ekipleri sevk edildi. Ekipler hattın onarımına başladı. Teknik ekibin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrasında yol trafiğe açılacak. Tren seferleri çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ankara- Konya ve İstanbul- Konya seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi. Yolculara bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edildi."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara-İstanbul-Konya YHT seferleri iptal edildi (2) - Haberler
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