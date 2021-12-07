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Aşırı yağışlar mahalleyi göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aşırı yağışlar mahalleyi göle çevirdi

Burdur'da aşırı yağışlar sonrası Bucak ilçesinde bir mahalleyi sel bastı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da aşırı yağışlar sonrası Bucak ilçesinde bir mahalleyi sel bastı. Ahır ve evleri su basarken hayvanlar için kullanılan yemler kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesinde sabah saatlerinde başlayan yağış saatler içerisinde etkisini arttırdı. Bir anda sağanak yağışa dönmesiyle mahallenin bir bölümü adeta göle döndü. Ahırda bulunan hayvanlar ahırlardaki su sebebiyle uzun saatler ayakta beklerken sular altına kalan yemler ise kullanılamaz hale geldi. Evine ve ahırına su basan Mustafa Özdil, "Yağmur bir anda bastırdı, evlerimiz ahırlarımız su içerisinde kaldı. Halen yağmur yağmaya devam ediyor. Traktörle bile güçlükle ilerliyoruz. Yemlerimizin hepsi ıslandı kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım istiyoruz" diyerek seslendi. - BURDUR

Aşırı yağışlar mahalleyi göle çevirdi

Aşırı yağışlar mahalleyi göle çevirdi

Aşırı yağışlar mahalleyi göle çevirdi

Aşırı yağışlar mahalleyi göle çevirdi

Aşırı yağışlar mahalleyi göle çevirdi

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