Aşırı yağışlar köyün ulaşımını kapattı, mezarlar sular altında kaldı

04.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:47

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan sağanak yağış özellikle Kaynaşlı ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Taşan Asar Deresi, Darıyeri Yörükler Köyü'nün ulaşımını sağlayan köprüleri yıktı, araçlar alt geçitlerde kaldı. Darıyeri Mengecik Köyü'nde ise mezarlar sular altında kaldı.



Akşam saatlerinde Düzce il genelinde başlayan ve gecede devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kaynaşlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Darıyeri Yörükler Köyü'nün merkezle bağlantısını sağlayan köprüler yıkıldı. Darıyeri Yörükler Köyü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Deposu, Şehit Sabrı Altınbaş Meslek Lisesi'ni merkeze bağlayan köprünün yıkılması nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar mağdur oldu. Öğrenciler okullarına giden köprünün yıkılması nedeniyle okullarına gidemedi ve geri dönmek zorunda kaldı. Evleri Darıyeri Yörükler Köyü'nde olan ve sabah işten çıkan vatandaşlarda geri dönmek zorunda kaldı.



Darıyeri Mencik Köyü'nde ise dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle sular yollarda baskınlara neden oldu. Köyün mezarlığında bulunan bazı mezarlar sular altında kaldı. Aşırı yağmurlarda suların taştığını belirten köylüler, zaman zaman taşkınların yaşandığını dile getirdi.



Diğer taraftan otoyol bağlantı yolunun altından geçen ve yine Darıyeri Yörükler Köyü'de D-100 bağlantısı olan alt geçitte sular altında kaldı. Altgeçidi su basması nedeniyle ulaşım kesilirken bası araçlarda sular içinde kalan alt geçitte mahsur kaldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA