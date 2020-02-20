Aşırı yağışlar kaya parçasını yerinden oynattı, köy yolu ulaşıma kapandı
Haberler » 3. Sayfa » Aşırı yağışlar kaya parçasını yerinden oynattı, köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

Aşırı yağışlar kaya parçasını yerinden oynattı, köy yolu ulaşıma kapandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yerinden oynayan kaya parçası yola düştü.

20.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:23
Aşırı yağışlar kaya parçasını yerinden oynattı, köy yolu ulaşıma kapandı

'ın ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yerinden oynayan kaya parçası yola düştü. Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.


Alınan bilgiye göre, köyü mevkinde devam eden yağışlar nedeniyle yerinden oynayan kaya parçaları yola düştü. Yolu kapanan köylülerin durumu kaymakamlığa bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekipleri, 4 saatlik çalışmayla yola düşen dev kaya parçalarını kaldırarak yolu tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler