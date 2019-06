- Aşırı yağışlar çiftçileri zorladı

MARDİN - Mardin'in tek kadın hububat tüccarı olan Aysun Çınar, bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububatta verim düşüklüğü yaşandığını belirtti.

Güneydoğu bölgesinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Cizre, Silopi, Nusaybin gibi bölgelerde verim düşüklüğü olduğunu kaydeden Mardin'in tek kadın hububatçısı Aysun Çıray, bölgede yaşanan aşırı yağışlardan sonra yapılan araştırmada Cizre, Silopi, Nusaybin gibi bölgelerde verim düşüklüğü yaşandığını söyledi. En fazla düşük verimliliğin Siirt ve Kurtalan ilçesinde yaşandığına dikkat çeken Çıray, "Mardin'de buğday hasat sezonu başladı. Bu yıl nisan yağmurlarının beklenenden fazla olması nedeniyle geç ekim yapan çiftçiler mağdur oldu. Hava sıcaklıklarındaki artış verimi düşürdü. Siirt'e yağmur mercimek ekinlerine aşırı derecede zarar vermiş ve yüzde 95 civarında biçilemeyen arazi oldu. Orada bulunan çiftçilerimiz bayağı mağdur, eminim ki devletimiz gerekenleri yapacaktır. Bunların dışında Batman bölgesi diğer yerlere göre daha iyi görünüyor, Şanlıurfa, Harran ve Akçakale'de daha iyi özelikle Harran'da buğday ekimi daha azaldı, çiftçiler yoğunluk olarak pamuğa yöneldi. Nisan yağmurlarının beklenenden fazla olması nedeniyle çiftçiler tam zamanında ekim yapamadı. Hava sıcaklıklarındaki artış buğday verimini düşürdü. Buğdayların pas tutması nedeniyle ilaçlama yapılmadı" dedi.

"Teşvik kararı çok doğru bir karar"

Devletin çiftçilere buğday ekiminde yaptığı teşviki değerlendiren Çınar, bu kararın doğru olduğunu söyledi. Çıray, "Teşvikler çiftçiler için can suyudur. Önümüzdeki zamanda yapılacak olan ekimler için teşvik edici bir karardır. Çiftçi desteklerinin arttırılması önemlidir. Çünkü ithale bağlı yaşamak zorunda kalıyoruz. Çiftçiye destek artarsa inanıyorum ki üretim de artar. Çiftçinin üretimi arttırarak ekim yapması için, devletimiz elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Geçen yıl lisanslı depolara koyulan buğday ve mısır taneleri, halen ödenmemiştir. Bu yüzden de çiftçilerimiz mağdur duruma düştü" diye konuştu.

Mezopotamya Türkiye'nin ticaret merkezi

Güneydoğu'da çiftçilerin tarımsal elektriğe dönmesi gerektiğini ifade eden hatırlatan Çıray, "Göründüğü gibi çiftçilerimiz zaten mağdur, girdileri yüksek maliyetler ise ortadadır. Elektrikte de sanayi elektriği kullanması çok mantıklı değil. Tarımsal elektrik için gerekli mercilere başvurular yapıldı. Bunu biraz daha hızlandırılarak tarımsal elektriğe döndürülmesi gerekiyor. Mezopotamya bölgesi gerçekten de Türkiye'nin ticaret merkezi çünkü bu bölgede toprak verimlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA