Aşırı yağışa aldırmadı, motosikletini sele kaptırdı
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Aşırı yağışa aldırmadı, motosikletini sele kaptırdı

Aşırı yağışa aldırmadı, motosikletini sele kaptırdı E-5 karayolu Pendik mevkiinde yağışın etkisiyle rögarlar taştı, göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi.

19.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:52

Aşırı yağışa aldırmadı, motosikletini sele kaptırdı

İSTANBUL - E-5 karayolu Pendik mevkiinde yağışın etkisiyle rögarlar taştı, göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi. Bir minibüs suda mahsur kalırken, bir motosikletli ise göle dönen yolda suya aldırmadan ilerlemeye çalışınca motosikletini akıntıya kaptırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik Güzelyalı E-5 Karayolunda meydana geldi. Yağışın etkisiyle rögarların taştığı E-5 Karayolu göle döndü. Akıntının da etkisiyle araçlar ilerleyemedi. Bir minibüs göle dönen yolun ortasında su birikintisinde mahsur kaldı. Bu sırada bir motosikletli ısrarla suda ilerlemeye çalıştı. Motosikletli bir süre suda ilerledikten sonra motosikletini akıntıya kaptırdı.

Yoğun yağış nedeniyle minibüsün göle dönen yolda mahsur kalması ve motosikletlinin ısrarla göle dönen yolda ilerleyip motosikletini akıntıya kaptırması saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisine giren motosikletli suda mahsur kalıp akıntıya kapılıyor.

Aşırı yağışa aldırmadı, motosikletini sele kaptırdı

Kaynak: İHA

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