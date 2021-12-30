Aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da 50 su baskını ihbarına müdahale edildi

ANTALYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da 50 su baskını ihbarına belediye ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiğini bildirdi.

Afad'dan yapılan açıklamada, kente ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı görevlendirilen AFAD personeliyle birlikte Kumluca Koordinasyon Merkezinde 18 personel, 4 dalgıç, 6 araç ve 3 botun, merkezdeki koordinasyonda ise 20 personel, 6 araç, 3 dalgıç ve 3 botun hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İYAK Derneğinden 6 personel ve bir araç, SKUT Derneğinden 10 personel ve bir aracın hazır bekletildiği ifade edildi.

Antalya Valiliğince kent genelinde gerekli önlemlerin alındığı ve uyarıların yapıldığı bildirilen açıklamada, "Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Kemer, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinden 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 50 ihbar gelmiştir. Su baskını ihbarlarına belediye ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan ölçümler neticesinde son 24 saat içerisinde rüzgar hızının Kemer'de 124 km/sa, Antalya Körfezinde 144 km/sa, Kaş'ta 98 km/sa olarak ölçüldüğü, yağış miktarının Döşemealtı'nda 147 kg/m2, Kepez'de 130 kg/m2, Muratpaşa'da 114 kg/m2, Kemer'de 139 kg/m2, Korkuteli'de 136 kg/m2, Kumluca'da 78 kg/m2 ve Finike'de 54 kg/m2 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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