Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı - Haberler
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Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Demirci - Genel
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Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldıANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağış, Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı.

ANTALYA (İHA) - Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağış, Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı. Bir ev ve restoran sular altında kalırken bölgenin yazlık yer olarak kullanılmasından dolayı insanların olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde bulunan Köprüçayı Irmağı, aşırı yağışlar nedeni ile taştı. Bir ev ve restoran tamamen sular altında kalırken yazın kullanılan bölgede insanların olmaması bir faciayı önledi.

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

Aşırı yağış Köprüçayı Irmağı'nı taşırdı, ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Genel

Antalya, su, Genel, Haber

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