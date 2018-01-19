Yağmur Yolu Çökertti, Facia Ucuz Atlatıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Nurdağı- Osmaniye karayolunda çökme meydana geldi. Nurdağı ilçesinde, iki gündür devam eden sağanak Nurdağı-Osmaniye karayolu aşırı yağışa dayanamadı. yolun Aslanlıbeli olarak bilinen Yukarı Olucak mahallesi mevkisinden geçen kısmında asfalt ve istinat duvarı çöktü.

ŞANS ESERİ ARAÇ YOKTU

Yolun çöktüğü anlarda şans eseri araç bulunmaması oluşabilecek faciayı önledi. Herhangi yaralı yada ölüm olmadığı olayın ardından yol bir süre ulaşıma kapatıldı. yolun çöktüğü bölge sevk edilen karayolları ekipleri, çevre güvenlik tedbiri alarak, trafiğin kontrollü bir şekilde verilmesini sağladı.

Karayolu ekipleri olay yerinde çalışma başlattı;