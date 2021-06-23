Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı: 2'si polis 4 yaralı (2)

KAZA MOBESEDEBursa'da, sürücüsünün 2.27 promil alkollü olduğu belirlenen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin kısıtlama saatlerinde denetim yapan polis noktasına daldığı, 2'si polis 4 kişinin yaralandığı kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.