Aşırı sürat felaket getirdi, taklalar atarak varyanttan inen araç hurdaya döndü

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında adeta faciadan dönüldü.

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında adeta faciadan dönüldü. Üniversite Varyantından inmekte olan lüks otomobil iddiaya göre aşırı hız nedeniyle yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Alev alarak yanmaya başlayan otomobile yangın tüpü ile müdahale eden vatandaşlar, sürücüyü yanmaktan kurtardı.

Kaza saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü yönetimindeki 34 ZB 286 plakalı lüks araç, üniversite varyantından indiği sırada Doğu Gazi Bulvarı'na 40-50 metre mesafe kala yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Bir anda taklalar atarak yuvarlanmaya başlayan otomobil, Çatal Köprü Kavşağı'nda ters dönerek durabildi. Kazayla birlikte aracın yandığını gören çevre sakinleri bir yandan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ederken diğer yandan da 112'yi arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi aracı döndürüp yaralıyı da çıkararak 112 ambulansına teslim etti.

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, lüks araç kaza sonrası adeta hurdaya döndü.

Aracın çok hızlı odluğunu belirten görgü şahitleri, "Yukarıdan aşağıya geliyordu. Birden sağ taraftaki kaldırıma çarptı. Taklalar atarak yuvarlandı. Sonra da yanmaya başladı" diyerek kaza sırasında yolda başka araç veya yayanın bulunmamasını 'şans' olarak değerlendirdiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı