Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir genç, aşırı sıcaktan fenalaşıp baygınlık geçirdi.

Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Yunus Emre Bulvarında yaşanan olayda Erdal Durmuş isimli genç, aşırı sıcaktan baygınlık geçirerek aniden yere düştü. Çevredeki vatandaşlar baygınlık geçiren gence yardım ederken, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri baygınlık geçiren Durmuş'a müdahale etti. Yapılan kontrolde Erdal Durmuş'un yüksek tansiyon hastası olduğu belirlendi. - BURSA

Kaynak: İHA