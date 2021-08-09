Aşırı sıcaktan bunalan Kilisliler, mesire alanlarına akın ediyor
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Aşırı sıcaktan bunalan Kilisliler, mesire alanlarına akın ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Güncel

- Aşırı sıcaktan bunalan Kilisliler, mesire alanlarına akın ediyor Kilis'te etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, mesire alanları ile parklara akın ediyor.

- Aşırı sıcaktan bunalan Kilisliler, mesire alanlarına akın ediyor

KİLİS - Kilis'te etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, mesire alanları ile parklara akın ediyor.

Kilis'te 40 dereceyi bulan aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor. Sıcaktan bunulan vatandaşların büyük bölümü ise serinlemek için parklara ve mesire alanlarına gidiyor. Ağaç gölgesinde oturarak zaman geçiren vatandaşların bir kısmı ise mangal yakarak piknik yapmayı ihmal etmiyor. Bir aydır etkili olan aşırı sıcaklar yüzünden özellikle serin olan sabah ve akşam saatlerinde sokağa çıktıklarını söyleyen vatandaşlar, güneşin etkili olduğu zamanlarda ise zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıklarını vurguladı.

Kilis'te, aşırı sıcaklar yüzünden parklar ile mesire alanları ve piknik alanlarında yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

Aşırı sıcaktan bunalan Kilisliler, mesire alanlarına akın ediyor
Aşırı sıcaktan bunalan Kilisliler, mesire alanlarına akın ediyor
Aşırı sıcaktan bunalan Kilisliler, mesire alanlarına akın ediyor
Aşırı sıcaktan bunalan Kilisliler, mesire alanlarına akın ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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