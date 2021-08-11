Aşırı sıcakların etkili olduğu Edirne'de yağan yağmur serinletti

Edirne'de etkili olan sağanak, sıcak ve bunaltıcı geçen havayı serinletti.

Edirne'de etkili olan sağanak, sıcak ve bunaltıcı geçen havayı serinletti.

Uzun süredir aşırı sıcak ve bunaltıcı havanın etkisinde olan kenti, akşam saatlerinde yaz yağmuru ferahlattı.

Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte önümüzdeki günlerde yağmur beklenmediğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar