Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, derelerde serinliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, derelerde serinliyor

Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, derelerde serinliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep'in Araban ilçesinde son günlerde 45 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle çocuklar, serinlemek için derelere akın etmeye başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde son günlerde 45 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle çocuklar, serinlemek için derelere akın etmeye başladı. Günün 3-4 saatini Karapınar Su Gözü, Sıtma Pınarı ve Akpınar'ın serin sularında yüzerek geçiren çocuklar, sıcaklığın kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Son günlerde hava sıcaklığının zaman zaman 42-45 dereceyi bulduğu Gaziantep'in Araban ilçesinde aşırı sıcaklarda bunalan yaşlılar evlerine kapanırken çocuklar ise Karapınar Su Gözü, Sıtma Pınar ve Akpınar'ın serin sularında serinlemeye çalıştı. Hem eğlendiklerini de hem de serinlediklerini söyleyen Hasan Demir, "Son günlerde havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle aşırı sıcaklardan bunalıyoruz. Kavurucu sıcaklarda evlerimizde canımız sıkılıyor. Büyüklerimiz de bizleri Karapınar Su Gözü, Sıtma Pınar ve Akpınar'ın serin sularında yüzerek serinlememiz ve stres atmamız için buralara getiriyor. Temiz su kaynaklarının serin sularında yüzerek bir yandan serinlerken bir yandan da eğleniyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, derelerde serinliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Yener Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Şaban Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, derelerde serinliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 15:22:47. #1.16#

title