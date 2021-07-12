Aşırı sıcaklara buharlı çözüm
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Aşırı sıcaklara buharlı çözüm

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Güncel

Aşırı sıcaklara buharlı çözüm Şanlıurfa'da serinleten duraklar ilgi görüyor Şanlıurfa'da vatandaşlar, duraklara yerleştirilen buharlı serinletme sistemi ve vantilatörlerle serinliyor.

Aşırı sıcaklara buharlı çözüm

Şanlıurfa'da serinleten duraklar ilgi görüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da vatandaşlar, duraklara yerleştirilen buharlı serinletme sistemi ve vantilatörlerle serinliyor.

Hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da sıcaklık, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerde klimaların açık tutulması için denetimlerini sürdürürken yolcuların durakta otobüs beklerken de sıcaktan etkilenmemeleri için "Buharlı serinletme" uygulamasını başlattı. Uygulama kapsamında otobüs duraklarında kurulan sistemle vatandaşlara soğuk su püskürtülüyor. Büyük vantilatörün de yerleştirildiği duraklarda otobüs bekleyenlerin, püskürtülen soğuk suyla sıcaktan korunması amaçlanıyor.

Aşırı sıcaklara buharlı çözüm
Aşırı sıcaklara buharlı çözüm
Aşırı sıcaklara buharlı çözüm
Aşırı sıcaklara buharlı çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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