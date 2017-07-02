Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 3 İlde Engelli ve Hamile Memurlara İzin Verildi

Ankara Valiliği'nce aşırı sıcaklar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkentte hava sıcaklığının pazartesi günü yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, hamile ve engelli memurların idari izinli sayılacağı belirtildi.

3 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ İZİNLİLER

Valilik açıklaması şöyle:

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Ankara ilimizde hava sıcaklığının, 03/07/2017 Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02.07.2017 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, olağanüstü toplanarak Ankara İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 03 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir.

DENİZLİ VE MUĞLA'DA DA VALİLİK İZİN KARARI ALDI

İHA'nın haberine göre Denizli'de aşırı sıcaklar nedeniyle yarın engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personeline izin verildi.

Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Valimiz Ahmet Altıparmak'ın talimatıyla, Meteoroloji verilerine göre ilimizde 3 Temmuz 2017 pazartesi günü hava sıcaklığı 43 derece olacağından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelimiz için 1 gün idari izinli olacaktır" denildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, ilimizde hava sıcaklığının 3 Temmuz Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edildiğinden Muğla'daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü idari izinli sayılacak" denildi.