Aşırı Sıcaklar Güneydoğu'da Etkili Oluyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de çobanlar kavurucu sıcaktan bunalan hayvanlarını sulama kanalında serinletti.



Hayvanlarının sulama kanalında serinlemesini sağlayan Ramazan Kızıl, sıcaktan bunalan koyun ve keçilerinin bu sayede rahatladığını söyledi.



Kızıl, 15 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve yaz aylarında anızların yakılması nedeniyle otlatma sorunu yaşadıklarını belirterek, "45 derece sıcaklığın altında hayvanları otlatmaya çalışıyoruz. Hayvanlarla uzun süredir uğraştığım için bunaldıklarını dillerini çıkardıkları zaman anlıyorum. Koyun ve keçileri sulama kanalına koyuyorum. Kendi ellerimde yüzlerine ve vücutlarına su dökerek, onları serinletmeye çalışıyorum." dedi.