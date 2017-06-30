Aşırı Sıcaklar Bastırdı, Vatandaş Klimalara Yüklenince Trafo Patladı

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir trafo, aşırı sıcaklara bağlı olarak klima kullanımın artması sonucu oluşan yüksek güç tüketimi nedeniyle patladı.

İTFAİYE TRAFOYA MÜDAHALE ETTİ

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Ferzent Bulum Anadolu Lisesi girişinde bulunan trafo, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle patlayarak, yanmaya başladı. Patlama nedeniyle Kemalpaşa ilçesinin büyük bir bölümünde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Alev topuna dönüşen trafoya itfaiye ekipleri müdahale etti.

YÜKSEK TÜKETİM SONUCU PATLADI

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) yetkilileri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre trafonun aşırı sıcaklara bağlı olarak klima kullanımının artması sonucunda oluşan yüksek tüketim nedeniyle patladığını belirtti.

BELEDİYE YER TAHSİSİ YAPMADI

Bölgeye ev tipi trafo yapılabilmesi için yer tahsisi gerektiğini ve bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesine müracaatın yapıldığını ifade eden yetkililer, ancak yer tahsisinin yapılmaması sebebi ile yeni bir trafonun bölgeye yerleştirilemediğini aktardı.Patlayan trafonun değiştirilmesi için çalışmalara başlandığını dile getiren yetkililer, sabaha kadar bölgeye elektrik verilemeyeceğini bildirdi.