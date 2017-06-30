Aşırı Sıcak Trafoyu Patlattı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir trafo, aşırı sıcaklara bağlı yüksek güç tüketimi nedeniyle patladı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Ferzent Bulum Anadolu Lisesi girişinde bulunan trafo, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle patlayarak, yanmaya başladı.



Patlama nedeniyle Kemalpaşa ilçesinin büyük bir bölümünde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Alev topuna dönüşen trafoya itfaiye ekipleri müdahale etti.



Türki·ye Elektri·k Dağıtım AŞ (TEDAŞ) yetkilileri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre trafonun aşırı sıcaklara bağlı yüksek tüketim nedeniyle patladığını belirtti. Bölgeye ev tipi trafo yapılabilmesi için yer tahsisi gerektiğini ve bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesine müracaatın yapıldığını ifade eden yetkililer, ancak yer tahsisinin yapılmaması sebebi ile yeni bir trafonun bölgeye yerleştirilemediğini aktardı.



Patlayan trafonun değiştirilmesi için çalışmalara başlandığını dile getiren yetkililer, sabaha kadar bölgeye elektrik verilemeyeceğini bildirdi.