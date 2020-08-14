Aşırı Sıcak Hava Dalgası ve Kuraklık Fransız Çiftçileri Vurdu İtfaiyeciler, Fransa'da bir buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeyi başarsa da biçerdöveri alevlerden kurtarmakta geç kaldı.

İtfaiyeciler, Fransa'da bir buğday tarlasında çıkan yangını söndürmeyi başarsa da biçerdöveri alevlerden kurtarmakta geç kaldı. Kuraklık, düşük nem oranı ve rüzgar bir araya gelince, yangınların çıkması ve yayılması kolaylaşıyor. 2020 Temmuz'u, Fransa'da son 60 yılın en kurak Temmuz ayı oldu

Kaynak: DailyMotion.com