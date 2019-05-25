Aşırı sağın gölgesinde Avrupa seçimleri: Romanlar Avrupa'da yeterince temsil edilmiyor

Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken, Avrupa'da yaşayan 10 milyona yakın Roman vatandaşın parlamentoda ne derece temsil edileceği tartışma konusu oldu. Popülist adaylar ve aşırı sağın yükseldiği dönemde yapılan parlamento seçimleri öncesi Romanlara karşı nefret söylemleri, Avrupa'daki Roman topluluğu için endişe verici olarak görülüyor.

Avrupa'da yaşayan yaklaşık 10 milyon Roman var, ancak yaşam koşulları ve son zamanlarda popülist siyasetçilerce körüklenen Roman karşıtı nefret dili, yaşadıkları ayrımcılığı gözler önüne seriyor. Aşırı sağcı Avrupa Parlamentosu (AP) adayları Roman karşıtı kampanya programlarıyla yardımcı olmuyor. Euronews.com'da Görüntüle