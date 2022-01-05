Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv'de AA kameramanını darp etti - Haberler
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Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv'de AA kameramanını darp etti

Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv'de AA kameramanını darp etti
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'yi darp etti.

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'yi darp etti.

Tel Aviv'deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı.

Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle'yi hakaretler eşliğinde darp etti.

Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı.

Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv'de AA kameramanını darp etti

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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