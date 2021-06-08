Aşırı sağcı İsraillilerin Kudüs'te gerginliğe neden olması beklenen "bayrak yürüyüşü" 15 Haziran'da yapılacak
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Aşırı sağcı İsraillilerin Kudüs'te gerginliğe neden olması beklenen "bayrak yürüyüşü" 15 Haziran'da yapılacak

Aşırı sağcı İsraillilerin Kudüs'te gerginliğe neden olması beklenen 'bayrak yürüyüşü' 15 Haziran'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail Güvenlik Kabinesi, ülkedeki aşırı sağcıların 10 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, ülkedeki aşırı sağcıların 10 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlemeyi planladığı "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Güvenlik Kabinesinden yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşün güzergahının polis ile organizasyonu yapan kişiler arasında sağlanacak anlaşmayla belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bayrak yürüyüşünün yapılması konusunda geniş çaplı bir uzlaşıya ulaşılmasının önemini dile getirdiği aktarıldı.

Kabinenin, Doğu Kudüs'te gerginliğe neden olması beklenen yürüyüşün 15 Haziran'da yapılması kararı aldığı belirtildi.

Aşırı sağcı İsraillilerin tartışmalı "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.

Kentteki gerginlik nedeniyle bu yürüyüşün güzergahı değiştirilmiş ve Eski Şehir'de Müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelerden geçişine izin verilmemişti.

Bunun üzerine aşırı sağcı İsrailler, 10 Haziran'da "bayrak yürüyüşünü" Eski Şehir'de Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçecek şekilde yeniden yapmayı planlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yürüyüşün Kudüs'te gerginliği artırabileceğini, bu nedenle de polisin izin vermemesini istemişti.

İsrail polisi de dün yürüyüşün Eski Şehir'deki Şam Kapısı'ndan ve Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçişişine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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